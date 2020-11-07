Порошенко: важно, что друзья Украины в Конгрессе США были переизбраны

Украина должна ценить стратегическое партнерство с США и двухпартийную поддержку в Конгрессе.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Ключевая позиция - и очень важно, чтобы это поняла власть, что мы должны ценить отношения с США как стратегическим партнером независимо от того, кто был избран президентом. Я на всю жизнь запомню день 18 сентября 2014 года, когда я как Президент Украины стоял в Капитолии, в зале, где были собраны обе палаты американского Конгресса, и более 20 раз мое выступление прерывалось аплодисментами. Это было удивительное единение республиканцев и демократов в поддержку украинского народа", - сказал Порошенко.

По его словам, в 2014-м году, когда Россию агрессором произнести в мире никто не мог, только мощная дипломатическая работа его команды сформировала позицию на базе доказательств.

"Нам нужно ценить эту двухпартийную поддержку, которая сегодня принадлежит Украине. И ни в коем случае никакими телефонными разговорами, никакими российскими сценариями "пятой колонны" внутри государства эту двухпартийную поддержку не разрушить", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что сейчас проходили не только выборы президента, но и выборы в Конгресс и сенат. Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны - все те, кто традиционно борется за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе.

"Если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства и мы воспользуемся окном открытых возможностей - я подчеркиваю, что уже в 2021 году после инаугурации мы получим оружие, финансирование, новый пакет санкций, и Путину точно это не понравится. Мы можем не дать остановить реформы и получить финансирование, поддержку нашего движения - как это и записано в Конституции по моему предложению - к полномасштабному членству в Евросоюзе, в НАТО, к евроатлантической интеграции", - резюмирует Порошенко.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.

Ранее Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах.