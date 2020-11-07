Порошенко: важливо, що друзі України в Конгресі США були переобрані

Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ключова позиція - і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом. Я на все життя запам’ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і понад 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу", - сказав Порошенко.

За його словами, у 2014-му році, коли Росію агресором вимовити у світі ніхто не міг, лише потужна дипломатична робота його команди сформувала позицію на базі доказів.

"Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка сьогодні належить Україні. І в жодному разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями "п’ятої колони" всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати", - наголосив Порошенко.

Він також додав, що зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані - усі ті, хто традиційно бореться за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському Конгресі.

"Якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей - я наголошую, що вже у 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією - до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу. Трамп сказав, що міг би зробити те ж саме.

Раніше Трамп розповів своєму оточенню, що не планує визнавати свою поразку на президентських виборах.