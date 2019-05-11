Порошенко уволил заместителя главы АП

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №215/2019 от 11 мая 2019.

Согласно указу, Филатов был уволен с должности заместителя главы Администрации президента 11 мая 2019.

Напомним, ранее Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

Ранее, Порошенко уволил Сергея Наєва с должности командующего операцией Объединенных сил на Донбассе. Новым командующим был назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.

Как писало РБК-Украина, президент Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова. Федоров занимал должность начальника Службы безопасности президента почти 5 лет.

Кроме того, Порошенко уволил первого заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко, о чем заявил на дебатах на НСК "Олимпийский". По словам Порошенко, Семочко был уволен 12 апреля. Позже на сайте главы государства появился соответствующий указ.

Добавим также, 12 апреля Андрей Гордеев был официально уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Так, Порошенко своим указом уволил Гордеева после того, как тот подал заявление по собственному желанию.