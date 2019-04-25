Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ на сайте Администрации президента.

Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.

"Уволить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Игоря Уманского с должности своего советника.

Кроме того, Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Указом №159 президент назначил 53 судей, а указом №156 назначил 31 судью.

Также Петр Порошенко назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах. Согласно указам, Александр Нечитайло назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Малайзии, а Вячеслав Яцюк - на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия. Отмечено также, что посол в Индии Игорь Полиха по совместительству теперь будет представлять Украину в Шри-Ланке.