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Порошенко уволил посла Украины в Китае

Новости » Политика    17.05.2019 - 18:29
Порошенко уволил посла Украины в Китае
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Соответствующий указ был обнародован вечером 17 мая

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке посла Украины в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

Отметим, соответствующее распоряжение появилось на сайте АПУ вечером 17 мая.

"Уволить Демина Олега Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в указе президента №241/2019. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнение с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что посла уволили по его собственному желанию, "учитывая личные обстоятельства и возраст".

Кроме того, Петр Порошенко назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах. Согласно указам, Александр Нечитайло назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Малайзии, а Вячеслав Яцюк - на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия. Отмечено также, что посол в Индии Игорь Полиха по совместительству теперь будет представлять Украину на Шри-Ланке.

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