ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко звільнив посла України в Китаї

Новини » Політика    17.05.2019 - 18:29
Порошенко звільнив посла України в Китаї
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Відповідний указ був оприлюднений ввечері 17 травня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку посла України в Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

Зазначимо, відповідне розпорядження з'явилося на сайті АПУ ввечері 17 травня.

"Звільнити Дьоміна Олега Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в указі президента №241/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина. Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що посла звільнили за його власним бажанням, "враховуючи особисті обставини і вік".

Крім того, Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послів України в п'яти країнах. Згідно з указами, Олександр Нечитайло призначений Надзвичайним і Повноважним послом України в Малайзії, а В'ячеслав Яцюк - на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Норвегія. Відзначено також, що посол в Індії Ігор Поліха за сумісництвом тепер буде представляти Україну на Шрі-Ланці.

Порошенко звільнив посла у Фінляндії та Ісландії Наступним послом в Україні буде людина, яка підтримує Трампа, - Джуліані
Новини України наказпосолКНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся