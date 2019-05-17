Порошенко звільнив посла України в Китаї

Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Відповідний указ був оприлюднений ввечері 17 травня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку посла України в Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

Зазначимо, відповідне розпорядження з'явилося на сайті АПУ ввечері 17 травня.

"Звільнити Дьоміна Олега Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в указі президента №241/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина. Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що посла звільнили за його власним бажанням, "враховуючи особисті обставини і вік".

Крім того, Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послів України в п'яти країнах. Згідно з указами, Олександр Нечитайло призначений Надзвичайним і Повноважним послом України в Малайзії, а В'ячеслав Яцюк - на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Норвегія. Відзначено також, що посол в Індії Ігор Поліха за сумісництвом тепер буде представляти Україну на Шрі-Ланці.