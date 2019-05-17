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Порошенко уволил посла в Финляндии и Исландии

Новости » Политика    17.05.2019 - 02:03
Порошенко уволил посла в Финляндии и Исландии
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Соответствующий указ был обнародован вечером 16 мая

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке посла Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия Андрея Олефирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Отметим, что соответствующий появился на сайте АПУ вечером 16 мая.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе" принять отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в тексте указа.

Кроме того, другим указом Порошенко назначил послом Украины в Республике Таджикистан Василия Серватюка.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнение с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

РБК-Украина писало, что Порошенко назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах. Согласно указам, Александр Нечитайло назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Малайзии, а Вячеслав Яцюк - на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия. Отмечено также, что посол в Индии Игорь Полиха по совместительству теперь будет представлять Украину в Шри-Ланке.

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