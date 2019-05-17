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Порошенко звільнив посла у Фінляндії та Ісландії

Новини » Політика    17.05.2019 - 02:03
Порошенко звільнив посла у Фінляндії та Ісландії
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Відповідний указ було оприлюднено ввечері 16 травня

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку посла України у Фінляндській Республіці та в Республіці Ісландія Андрія Олефірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України.

Відзначимо, що відповідний указ з'явився на сайті АПУ увечері 16 травня.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича", - йдеться в тексті указу. 

Крім того, іншим указом Порошенко призначив послом України в Республіці Таджикистан Василя Серватюка.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина.

РБК-Україна писало, що Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послівУкраїни в п'яти країнах. Згідно з указами, Олександр Нечитайло призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії, а В'ячеслав Яцюк - на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія. Відзначено також, що посол в Індії Ігор Поліха за сумісництвом тепер буде представляти Україну в Шрі-Ланці.

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