Порошенко уволил Горащенкова с должности помощника президента

Также президент Украины уволил Горащенкова с должности помощника по НАПК

Президент Украины Петр Порошенко 7 июля освободил от выполнения обязанностей внештатного помощника президента Алексея Горащенкова. Соответствующий указ №198/2018 опубликован на сайте президента.

Также указом №199/2018, президент в этот же день освободил Алексея Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Указ №199/2018 вступает в силу со дня его опубликования.

"В связи с этим признать утратившими силу:

- Указ президента Украины от 5 июня 2015 № 314 "Об определении лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";

- Указ президента Украины от 10 мая 2016 № 199 "Вопросы определения лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко 8 июля будет находиться в Польше с рабочим визитом.