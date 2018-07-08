Порошенко уволил Горащенкова с должности помощника президента

Также президент Украины уволил Горащенкова с должности помощника по НАПК
Президент Украины Петр Порошенко 7 июля освободил от выполнения обязанностей внештатного помощника президента Алексея Горащенкова. Соответствующий указ №198/2018 опубликован на сайте президента.
Также указом №199/2018, президент в этот же день освободил Алексея Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Указ №199/2018 вступает в силу со дня его опубликования.
"В связи с этим признать утратившими силу:
- Указ президента Украины от 5 июня 2015 № 314 "Об определении лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";
- Указ президента Украины от 10 мая 2016 № 199 "Вопросы определения лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.
Напомним, Порошенко 8 июля будет находиться в Польше с рабочим визитом.