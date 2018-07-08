Порошенко звільнив Горащенкова з посади помічника президента

Також президент України звільнив Горащенкова з посади помічника по НАПК

Президент України Петро Порошенко 7 липня звільнив від виконання обов'язків позаштатного помічника президента Олексія Горащенкова. Відповідний указ №198/2018 опублікований на сайті президента.

Указом №199/2018, президент в цей же день звільнив Олексія Горащенкова від виконання обов'язків члена конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Указ №199/2018 набирає чинності з дня його публікації.

"У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

- Указ президента України від 5 червня 2015 № 314 "Про визначення особи до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції";

- Указ президента України від 10 травня 2016 № 199 "Питання визначення особи до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, Порошенко 8 липня буде перебувати в Польщі з робочим візитом.