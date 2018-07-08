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Порошенко звільнив Горащенкова з посади помічника президента

НовиниПолітика    08.07.2018 - 04:09
Фото: Олексій Горащенков (Дмитро Реплянчук/Громадське)
Фото: Олексій Горащенков (Дмитро Реплянчук/Громадське)

Також президент України звільнив Горащенкова з посади помічника по НАПК

Президент України Петро Порошенко 7 липня звільнив від виконання обов'язків позаштатного помічника президента Олексія Горащенкова. Відповідний указ №198/2018 опублікований на сайті президента.

Указом №199/2018, президент в цей же день звільнив Олексія Горащенкова від виконання обов'язків члена конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Указ №199/2018 набирає чинності з дня його публікації.

"У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

- Указ президента України від 5 червня 2015 № 314 "Про визначення особи до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції";

- Указ президента України від 10 травня 2016 № 199 "Питання визначення особи до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, Порошенко 8 липня буде перебувати в Польщі з робочим візитом.

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Теги публікації: Порошенко Петро, увольнение, НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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