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Порошенко звільнив голову Чернівецької обладміністрації Фіщука

Новини » Політика    24.11.2018 - 01:16
Порошенко звільнив голову Чернівецької обладміністрації Фіщука
Фото: Олександр Фіщук (bukoda.gov.ua)

Олександра Фіщука звільнено за власним бажанням

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №389/2018 від 23 листопада, опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Фіщука звільнено за власним бажанням.

"Звільнити Фіщука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 22 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

Як писало РБК-Україна, цього тижня президент Петро Порошенко продовжив ротацію керівників областей перед президентськими виборами. Раніше уряд погодив проекти указів президента про звільнення, крім Гарбуза і Фіщука, також голови Київської ОДА Олександра Горгана і Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

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