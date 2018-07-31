Порошенко уволил главу Черниговской ОГА Кулича
Кулича уволили на основании поданного им заявления
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Кулича. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Сообщается, что Кулич уволен с должности главы Черниговской ОГА в связи с поданным им заявлением. Отметим, Кулич возглавлял областную администрацию с марта 2015 года. До этого после победы на избирательном округе № 205 входил во фракцию "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде.
Напомним, ранее РБК-Украина в материале "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам" сообщало, что президент готовится заменить руководителей двух ОГА. В частности, источник РБК-Украина отметил, что старт избирательной президентской кампании повлечет кадровые ротации на местах.
"Со стартом избирательной кампании наверняка не обойдется без кадровых ротаций на местах. В ближайшее время президент планирует заменить как минимум двух глав областных государственных администраций, уверяет источник", - говорится в материале РБК-Украина.