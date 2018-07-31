Порошенко звільнив голову Чернігівської ОДА Куліча

Куліча звільнили на підставі поданої ним заяви

Президент України Петро Порошенко звільнив голову Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Валерія Куліча. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що Куліча звільнено з посади голови Чернігівської ОДА у зв'язку з поданою ним заявою. Зазначимо, Куліч очолював обласну адміністрацію з березня 2015 року. До цього після перемоги на виборчому окрузі № 205 входив до фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній раді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "На низькому старті: як у команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів" повідомляло, що президент готується замінити керівників двох ОДА. Зокрема, джерело РБК-Україна зазначило, що старт виборчої президентської кампанії спричинить кадрові ротації на місцях.

"Зі стартом виборчої кампанії напевно не обійдеться без кадрових ротацій на місцях. Найближчим часом президент планує замінити як мінімум двох глав обласних державних адміністрацій, запевняє джерело", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.