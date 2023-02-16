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Порошенко: Україні вкрай необхідні боєприпаси та ППО

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Четвер 16 лютого 2023 17:40
Порошенко: Україні вкрай необхідні боєприпаси та ППО Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів та постачання танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі американського MSNBC.

"Нам потрібне щось, що змінить правила гри, і це має бути доставлено до російської наступальної операції. У цій ситуації я дуже вітаю так звану танкову коаліцію в рамках групи держав Рамштайн. Дуже важливо, що Сполучені Штати поставляють один батальйон Abrams. Два батальйони Leopard завдяки Німеччині, Польщі, Канаді, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландам, Португалії і Challengers з Великої Британії - життєво важливо. І разом з цим нам потрібні як повітря боєприпаси, нам потрібна система радіоелектронної боротьби, нам потрібна ППО. І, зрештою, це все менш ефективно, якщо у нас немає реактивних винищувачів", - заявив Порошенко.

Він також пояснив, що означатиме перемога України у війні: "Наша перемога - стійка безпекова ситуація на континенті. Стійка безпекова ситуація у світі. Без повноцінного членства України в НАТО я сумніваюся, що це можливо".

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