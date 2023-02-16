Порошенко: Україні вкрай необхідні боєприпаси та ППО

"Нам потрібне щось, що змінить правила гри, і це має бути доставлено до російської наступальної операції. У цій ситуації я дуже вітаю так звану танкову коаліцію в рамках групи держав Рамштайн. Дуже важливо, що Сполучені Штати поставляють один батальйон Abrams. Два батальйони Leopard завдяки Німеччині, Польщі, Канаді, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландам, Португалії і Challengers з Великої Британії - життєво важливо. І разом з цим нам потрібні як повітря боєприпаси, нам потрібна система радіоелектронної боротьби, нам потрібна ППО. І, зрештою, це все менш ефективно, якщо у нас немає реактивних винищувачів", - заявив Порошенко.

Він також пояснив, що означатиме перемога України у війні: "Наша перемога - стійка безпекова ситуація на континенті. Стійка безпекова ситуація у світі. Без повноцінного членства України в НАТО я сумніваюся, що це можливо".