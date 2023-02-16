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Порошенко: Украине очень необходимы боеприпасы и ПВО

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Четверг 16 февраля 2023 17:40
Порошенко: Украине очень необходимы боеприпасы и ПВО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украине очень необходимы боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он также призвал союзников ускорить решение об истребителях и поставках танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире американского MSNBC.

"Нам нужно что-то, что изменит правила игры, и это должно быть доставлено в российскую наступательную операцию. В этой ситуации я очень приветствую так называемую танковую коалицию в рамках группы государств Рамштайн. Очень важно, что Соединенные Штаты поставляют один батальон Abrams. Два батальона Leopard благодаря Германии, Польше, Канаде, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландам, Португалии и Challengers из Великобритании - жизненно важно, и вместе с этим нам нужны как воздух боеприпасы, нам нужна система радиоэлектронной борьбы, нам нужна ПВО. все менее эффективно, если у нас нет реактивных истребителей", - заявил Порошенко.

Он также пояснил, что будет означать победу Украины в войне: "Наша победа - устойчивая ситуация безопасности на континенте. Стойкая ситуация безопасности в мире. Без полноценного членства Украины в НАТО я сомневаюсь, что это возможно".

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Петр Порошенко
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