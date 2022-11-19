Порошенко: Україні потрібні системи ППО, винищувачі та енергетичне обладнання

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав західних партнерів надати Україні обладнання для ремонту енергетичних об’єктів, системи ППО та винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі канадського телеканалу CBC.
"Україні потрібно більше зброї. Україні потрібні сильніші та жорсткіші санкції та ембарго. І зараз нам потрібна поставка конверторів, генераторів та деяких важливих деталей для енергетичної інфраструктури", - заявив Порошенко.
Також він наголосив, що нам потрібна протиракетні технології, які мають закривати небо над об’єктами критичної енергетичної інфраструктури.
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