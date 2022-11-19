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Порошенко: Украине нужны системы ПВО, истребители и энергетическое оборудование

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко призвал западных партнеров предоставить Украине оборудование для ремонта энергетических объектов, системы ПВО и истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире канадского телеканала CBC.

"Украине нужно больше оружия. Украине нужны более сильные и жесткие санкции и эмбарго. И сейчас нам нужна поставка конверторов, генераторов и некоторых важных деталей для энергетической инфраструктуры", - заявил Порошенко.

Также он подчеркнул, что нам нужны противоракетные технологии, которые должны закрывать небо над объектами критической энергетической инфраструктуры.

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Петр ПорошенкоПВО