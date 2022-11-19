Порошенко: Україні потрібні системи ППО, винищувачі та енергетичне обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі канадського телеканалу CBC.

"Україні потрібно більше зброї. Україні потрібні сильніші та жорсткіші санкції та ембарго. І зараз нам потрібна поставка конверторів, генераторів та деяких важливих деталей для енергетичної інфраструктури", - заявив Порошенко.

Також він наголосив, що нам потрібна протиракетні технології, які мають закривати небо над об’єктами критичної енергетичної інфраструктури.