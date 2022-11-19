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Порошенко: Україні потрібні системи ППО, винищувачі та енергетичне обладнання

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Субота 19 листопада 2022 21:15
Порошенко: Україні потрібні системи ППО, винищувачі та енергетичне обладнання Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав західних партнерів надати Україні обладнання для ремонту енергетичних об’єктів, системи ППО та винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі канадського телеканалу CBC.

"Україні потрібно більше зброї. Україні потрібні сильніші та жорсткіші санкції та ембарго. І зараз нам потрібна поставка конверторів, генераторів та деяких важливих деталей для енергетичної інфраструктури", - заявив Порошенко.

Також він наголосив, що нам потрібна протиракетні технології, які мають закривати небо над об’єктами критичної енергетичної інфраструктури.

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