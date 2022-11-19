ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко: Украине нужны системы ПВО, истребители и энергетическое оборудование

Новина українською →
Суббота 19 ноября 2022 21:15
Порошенко: Украине нужны системы ПВО, истребители и энергетическое оборудование Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко призвал западных партнеров предоставить Украине оборудование для ремонта энергетических объектов, системы ПВО и истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире канадского телеканала CBC.

"Украине нужно больше оружия. Украине нужны более сильные и жесткие санкции и эмбарго. И сейчас нам нужна поставка конверторов, генераторов и некоторых важных деталей для энергетической инфраструктуры", - заявил Порошенко.

Также он подчеркнул, что нам нужны противоракетные технологии, которые должны закрывать небо над объектами критической энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко ПВО
NEWS
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе