Порошенко: Україна має унікальні інвестиційні можливості, але зараз треба інвестувати в перемогу

"Україна має абсолютно унікальні інвестиційні можливості. Йдеться не тільки про відновлення. Ми говоримо про розбудову нової країни. Найбагатші ґрунти на континенті. Унікальна підготовка людей, унікальна можливість енергетичної системи та багато-багато іншого. Я це знаю. Тож сьогодні в Лондоні ми маємо дуже гарну дискусію з приватним сектором про їхню готовність надавати інвестиції в Україну. Для цього нам потрібно забезпечити все необхідне - верховенство права, антикорупційну інфраструктуру, захист демократії, свободу преси, прав людей. Зараз ми об’єдналися, щоб побудувати нову Україну, щоб забезпечити ці реформи. І конференція у цьому грає унікальну роль", - заявив Порошенко.

Друга складова, за його словами, це постачання зброї від наших партнерів.

"Чим швидше ми отримаємо реактивні винищувачі, ППО, високоточні боєприпаси, тим швидше буде наша перемога, наша спільна перемога. Це буде перемога демократії над автократією, над диктатурою, над військовими злочинцями. Україна зараз страждає від геноциду, страждає від екоциду. Надзвичайно важливо стояти разом з нами в Україні", - додав Порошенко.

Нагадаємо, конференція з відновлення України відбувається у Лондоні 21-22 червня. У ній беруть участь понад тисяча представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій, сотні бізнес-лідерів та підприємців.