Порошенко: у Украины уникальные инвестиционные возможности, но сейчас нужно инвестировать в победу

"У Украины есть абсолютно уникальные инвестиционные возможности. Речь идет не только о восстановлении. Мы говорим о развитии новой страны. Самые богатые почвы на континенте. Уникальная подготовка людей, уникальная возможность энергетической системы и многое другое. Я это знаю. Поэтому сегодня в Лондоне мы имеем очень хорошую дискуссию с частным сектором об их готовности предоставлять инвестиции в Украину. Для этого нам нужно обеспечить все необходимое - верховенство права, антикоррупционную инфраструктуру, защиту демократии, свободу прессы, прав людей. Сейчас мы объединились, чтобы построить новую Украину, чтобы обеспечить эти реформы. И конференция в этом играет уникальную роль", - заявил Порошенко.

Вторая составляющая, по его словам, это поставка оружия от наших партнеров.

"Чем быстрее мы получим реактивные истребители, ПВО, высокоточные боеприпасы, тем быстрее будет наша победа, наша общая победа. Это будет победа демократии над автократией, над диктатурой, военными преступниками. Украина сейчас страдает от геноцида, страдает от экоцида. Чрезвычайно важно стоять. вместе с нами в Украине", - добавил Порошенко.

Напомним, конференция по восстановлению Украины проходит в Лондоне 21-22 июня. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций, сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.