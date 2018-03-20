Порошенко: украинцы смогут путешествовать в Катар без виз уже через несколько месяцев

Украинцы смогут путешествовать в Катар без виз уже через несколько месяцев. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам визита в Катар.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что нам удалось договориться о безвизовых поездках украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это придает еще большего веса украинскому паспорту и создает уникальные туристические возможности. Уже через несколько месяцев украинцы смогут путешествовать в Катар без виз на 90 дней", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются паспортами для выезда за границу, действительными не менее, чем 6 месяцев с даты въезда в государство другой стороны, могут въезжать/выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на его территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

#Безвіз до Катара Хочу поздравить всех украинцев с тем, что нам удалось договориться о безвизовые поездки украинцев в Катар и катарцев до Украины. Это придает еще большего веса украинскому паспорту и создает уникальные туристические возможности. Уже через несколько месяцев украинцы смогут путешествовать в Катара без виз на 90 дней. Опубликовано Петром Порошенко 20 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Катаром.