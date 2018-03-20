Порошенко: українці зможуть подорожувати до Катару без віз вже за кілька місяців

Українці зможуть подорожувати до Катару без віз вже за кілька місяців. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами візиту до Катару.

"Хочу привітати всіх українців з тим, що нам вдалося домовитися про безвізові подорожі українців до Катару і катарців до України. Це надає ще більшої ваги українському паспорту і створює унікальні туристичні можливості. Вже за кілька місяців українці зможуть подорожувати до Катару без віз на 90 днів", - зазначив він.

Як повідомляє прес-служба глави держави, угода передбачає, що громадяни України та громадяни Катару, які користуються паспортами для виїзду за кордон, дійсними не менш, ніж 6 місяців з дати в'їзду до держави іншої сторони, можуть в’їжджати/ виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на її території строком до 90 днів протягом 180 днів.

#Безвіз до Катару Хочу привітати всіх українців з тим, що нам вдалося домовитися про безвізові подорожі українців до Катару і катарців до України. Це надає ще більшої ваги українському паспорту і створює унікальні туристичні можливості. Вже за кілька місяців українці зможуть подорожувати до Катару без віз на 90 днів. Опубліковано Петром Порошенком 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала угоду про безвізовий режим з Катаром.