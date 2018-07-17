Порошенко: Украина продолжит помогать в расследовании катастрофы MH17

Сегодня четвертая годовщина катастрофы малазийского лайнера на Донбассе

Украина и в дальнейшем будет помогать международной следственной группе в расследовании катастрофы MH17. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что следственная группа установила причастность Российской Федерации к катастрофе малазийского лайнера. В частности, по данным следствия, самолет сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который доставили из России на оккупированный Донбасс.

"Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт. Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии", - отметил Порошенко и добавил, что все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, ранее "Большая семерка" призвала Россию к сотрудничеству со следствием по катастрофе MH17 на Донбассе.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили на Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.