Порошенко: Україна продовжить допомагати в розслідуванні катастрофи MH17

Сьогодні четверта річниця катастрофи малазійського лайнера на Донбасі

Україна і надалі буде допомагати міжнародній слідчій групі в розслідуванні катастрофи MH17. Про це у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

Порошенко підкреслив, що слідча група встановила причетність Російської Федерації до катастрофи лайнера малазійського. Зокрема, за даними слідства, літак збив зенітно-ракетний комплекс "Бук", який доставили з Росії на окупований Донбас.

"Саме Росія має понести відповідальність за цей теракт. Україна і надалі буде надавати всю необхідну допомогу для проведення професійного розслідування і покарання винних в трагедії", - зазначив Порошенко і додав, що всі причетні до цього теракту мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Велика сімка" закликала Росію до співпраці зі слідством по катастрофі MH17 на Донбасі.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили на Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.