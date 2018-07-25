Порошенко учредил стипендию им. Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных

Правительство должно обеспечить финансовую поддержку политзаключенных в рамках стипендии Левка Лукьяненко

Президент Украины Петр Порошенко учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских заложников, которых удерживают в российском плену. Соответствующий указ подписан президентом в среду, 25 июля, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указ носит название "О неотложных мерах относительно защиты прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, уволенных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей".

Также Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить выплаты этой стипендии. Выплаты должны быть оформлены уже в этом году.

"Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на правительство возложена мероприятия по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые были незаконно задержаны, содержались на территории России. Кроме того, вопрос касается адаптации членов семей политзаключенных.

Напомним, как сообщила 24 июля 2018 года уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, по многим украинским политзаключенным'язням, которых удерживают в России, поступает тревожная информация о состоянии их здоровья'я. Также Денисова сообщила, что в ближайшее время состоится встреча представителей Красного Креста с семьями политзаключенных, чтобы найти пути посещение украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму.