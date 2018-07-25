Порошенко заснував стипендію ім. Левка Лук'яненка для підтримки політв'язнів

Уряд має забезпечити фінансову підтримку політв'язнів у рамках стипендії Левка Лук'яненка

Президент України Петро Порошенко заснував державну стипендію імені Левка Лук'яненка для підтримки українських заручників, котрих утримують у російському полоні. Відповідний указ підписано президентом у середу, 25 липня, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що указ має назву "Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей".

Також Порошенко доручив Кабінету міністрів забезпечити виплати цієї стипендії. Виплати мають бути оформлені вже у цьому році.

"Уряд також має вжити необхідних заходів для захисту прав, свобод і законних інтересів відповідної категорії осіб, опрацювати питання щодо їх соціального захисту", - повідомили у прес-службі.

Крім того, на уряд покладено заходи щодо реабілітації та адаптації звільнених осіб, котрі незаконно були затримані, утримувалися на території Росії. Крім того, питання адаптації стосується членів родин політв'язнів.

Нагадаємо, як повідомила 24 липня 2018 року уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, по багатьом українським політв'язням, яких утримують у Росії, надходить тривожна інформація про стан їх здоров'я. Також Денісова повідомила, що найближчим часом відбудеться зустріч представників Червоного Хреста з сім'ями політв'язнів, щоб знайти шляхи відвідування українців, яких утримують в окупованому Криму.