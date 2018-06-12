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Порошенко в Турции проводит переговоры с президентом Азербайджана

НовостиОбщество    12.06.2018 - 15:54
Фото: Петр Порошенко и Ильхам Алиев (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петр Порошенко и Ильхам Алиев (twitter.com/STsegolko)

Стороны обсуждают сотрудничество в энергетической сфере

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Турцию проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Президент Украины в турецком Эскишехире проводит переговоры с президентом Азербайджана. В том числе об углублении сотрудничества в энергетической сфере", - сообщил Цеголко.

 

Напомним, Порошенко находится в Турции по приглашению президента страны Реджепа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч с лидерами других стран. Кроме того, Порошенко примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).

 

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Теги публикации: Ильхам Алиев, Порошенко Петр, Турция, Азербайджан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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