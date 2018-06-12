Порошенко в Турции проводит переговоры с президентом Азербайджана

Стороны обсуждают сотрудничество в энергетической сфере

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Турцию проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Президент Украины в турецком Эскишехире проводит переговоры с президентом Азербайджана. В том числе об углублении сотрудничества в энергетической сфере", - сообщил Цеголко.

Президент України в турецькому Ескішехірі проводить переговори з Президентом Азербайджану.

В тому числі про поглиблення співпраці в енергетичній сфері pic.twitter.com/4vUVIFQgcQ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 12, 2018

Напомним, Порошенко находится в Турции по приглашению президента страны Реджепа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч с лидерами других стран. Кроме того, Порошенко примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).