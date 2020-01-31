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Порошенко: цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции

Новости » Политика     31.01.2020 - 15:44
Порошенко: цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции
Фото: Петр Порошенко во время интервью Euractiv (пресс-служба)

Продолжение санкционной политики заставляет Путина платить высокую цену

Международные санкции против России как страны-агрессора остаются единственным механизмом сдерживания президента Российской Федерации Владимира Путина от дальнейшей эскалации. Продление этих санкций и укрепление проукраинской коалиции заставляют его платить высокую цену за тысячи погибших украинцев. Об этом в интервью европейскому изданию Euractiv.com заявил пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя риск уступок западных государств в сторону России за счет украинских интересов.

"Это и есть цель Путина. Именно так он хочет дестабилизировать единство Европейского союза. Я горжусь тем, что моя команда во время моего президентского срока не позволяла Путину оставаться на двустороннем уровне. Я горжусь тем, что мы имеем замечательное сотрудничество с Европейским Ссоюзом. Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле является единственным механизмом удерживать Путина за столом переговоров, оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и Крыма", - сказал Порошенко.

Политик отметил, что российское руководство не скрывает того, что санкции являются очень обременительными для Кремля.

"Есть абсолютно четкая демонстрация: после отставки российский премьер-министр [Дмитрий] Медведев сказал, что санкции ЕС, санкции проукраинской коалиции являются очень болезненными для России. Это – цена, которую Россия платит за 14 000 убитых украинцев: более 3000 украинских военных и 11000 украинских гражданских", - добавил Порошенко.

Как ранее писало РБК-Украина, Петр Порошенко в Брюсселе призвал Европарламент не допустить "детоксикации" Путина - когда президент России будет возвращаться в нормальную жизнь и станет "рукопожатным".

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Новости Украины Владимир ПутинПорошенко ПетрЕвропейская солидарностьСанкции против России
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