ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу та скасувати санкції

Новини » Політика     31.01.2020 - 15:44
Порошенко: мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу та скасувати санкції
Фото: Петро Порошенко під час інтерв'ю Euractiv (прес-служба)

Продовження санкційної політики змушує Путіна платити високу ціну

Міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора залишаються єдиним механізмом стримування президента Російської Федерації Володимира Путіна від подальшої ескалації. Продовження цих санкцій та зміцнення проукраїнської коаліції змушують його платити високу ціну за тисячі загиблих українців. Про це в інтерв’ю європейському виданню Euractiv.com заявив п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, коментуючи ризик поступок західних держав у бік Росії за рахунок українських інтересів.

"Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським союзом. Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму", - сказав Порошенко.

Політик зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля.

"Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр [Дмитро] Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це – ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних", - додав Порошенко.

Як раніше писало РБК-Україна, Петро Порошенко у Брюселі закликав Європарламент не допустити "детоксикації" Путіна - коли президент Росії буде повертатися в нормальне життя та стане "рукопотискаємим".

Путін та Меркель обговорили Україну Світовий конгрес українців зробив заяву через переслідування Порошенко
Новини України Володимир ПутінПорошенко ПетроЄвропейська солідарністьСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся