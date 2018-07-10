Порошенко за три роки відповів на 40 петицій на сайті АПУ

На сьогодні на розгляді у Порошенка знаходиться тільки петиція щодо розмитнення авто

Президент України Петро Порошенко за три роки роботи сервісу електронних петицій на сайті Адміністрації президента (АПУ) відповів на 40 з них. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чого хочуть українці: чи ефективно спілкуватися з владою через електронні петиції".

Три роки тому в Україні розпочали працювати сервіси онлайн-петицій на сайтах органів державної влади, в тому числі на сайті АПУ. За цей час тільки 40 петицій набрали понад 25 тис. голосів і отримали відповідь Порошенка. На сьогодні на сайті йде збір голосів під 639 петиціями, а на розгляді у президента знаходиться одна петиція - про пільгове розмитнення автомобілів.

Відзначимо, за 2017-2018 роки президент відповів тільки на дві петиції, які стосувалися заборони російської соціальної мережі "Вконтакте" і пропаганди гомосексуальних відносин.

Нагадаємо, восени 2017 року Служба безпеки України викрила механізм накрутки голосів на підтримку петиції про імпічмент президента Петра Порошенка.