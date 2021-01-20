У Порошенко требуют запретить импорт энергоносителей из России

Также "Евросолидарность" предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч

Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, передает сайт политсилы.

По его словам, документ вносится с целью поддержки малообеспеченных украинцев, а также защиты национальных интересов, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии.

"Власть загнала украинцев в энергетический кризис посреди зимы, полностью провалив подготовку к отопительному сезону. С наступлением морозов, например, оказалось, что в государстве не хватает угля, поэтому "Центрэнерго" просит правительство разрешить веерные отключения, которых украинцы не видели с 90-х годов. Оставить объекты теплогенерации без энергоресурса - такое же преступление, как то, когда эта же власть оставила врачей беззащитными в первые месяцы эпидемии", - отмечает Герасимов.

Он также отмечает, такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости, тогда как существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения.

В связи с этим "Европейская солидарность" разработала комплекс неотложных мер, которые должны принять компетентные органы государственной власти с целью защиты национальных интересов, защиты малоимущих слоев населения, стабилизации работы энергетической системы Украины и предотвращения совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии".

"Прежде всего мы внесли законопроект о повышении объема субсидий для защиты наиболее уязвимых слоев населения. Также Кабинет министров должен безотлагательно вернуть льготный тариф в 90 копеек за киловатт в первые 100 киловатт электроэнергии, что действовал в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности", - добавляет депутат.

Кроме того, "ЕС" настаивает на запрете импорта электрической энергии из Республики Беларусь и Российской Федерации. Правительство к 1 февраля должен отчитаться перед Верховной радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского союза и Украины.

По его мнению, Государственная аудиторская служба Украины и правоохранительные органы должны провести аудит и проверку деятельности ПАО "Центрэнерго", поставщиков угля государственных шахт, а также ценообразования. Фонд государственного имущества Украины до 1 февраля 2021 года должен предоставить Верховной раде развернутый отчет за 2020 год с объяснением причин убыточности и критериев отбора руководителей.

"Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины - это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства и украинцев. Ситуация критическая, поэтому требуем от властей срочных действий по защите людей", - резюмирует Герасимов.

Напомним, "Европейская солидарность" ранее внесла законопроект относительно увеличения в Государственном бюджете Украины расходов на субсидии на 7 миллиардов гривен. Средства предлагается перераспределить путем сокращения расходов на Офис президента, прокуратуру, СБУ, ГБР и прочих силовиков.