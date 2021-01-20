У Порошенка вимагають заборонити імпорт енергоносіїв з Росії 

Також "Євросолідарність" пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год

Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, передає сайт політсили.

За його словами, документ вноситься з метою підтримки малозабезпечених українців, а також захисту національних інтересів, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії.

"Влада загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону. З настанням морозів, наприклад, виявилось, що в державі не вистачає вугілля, тому "Центренерго" просить уряд дозволити віялові відключення, яких українці не бачили з 90-х років. Залишити об’єкти теплогенерації без енергоресурсу - такий самий злочин, як той, коли ця ж влада залишила лікарів беззахисними в перші місяці епідемії", - наголошує Герасимов.

Він також наголошує, така ситуація з паливом сталась вперше за роки незалежності, тоді як суттєво збільшили тарифи для найвразливіших верств населення.

У зв'язку з цим "Європейська солідарність" розробила комплекс невідкладних заходів, які мають вжити компетентні органи державної влади з метою захисту національних інтересів, захисту малозабезпечених верств населення, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії".

"Перш за все ми внесли законопроект про підвищення об’єму субсидій для захисту найбільш вразливих верств населення. Також Кабінет міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв в період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості", - додає депутат.

Крім того, "ЄС" наполягає на забороні імпорту електричної енергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського союзу та України.

На його думку, Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи мають провести аудит та перевірку діяльності ПАТ "Центренерго", постачальників вугілля, державних шахт, а також ціноутворення. Фонд державного майна України до 1 лютого 2021 року має надати Верховній раді розгорнутий звіт за 2020 рік з поясненням причин збитковості та критеріїв відбору керівників.

"Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України - це не лише вирок некомпетентності владі Зеленського, а й іспит для парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій по захисту людей", - резюмує Герасимов.

Нагадаємо, "Європейська солідарність" раніше внесла законопроект щодо збільшення у Державному бюджеті України витрат на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти пропонується перерозподілити шляхом скорочення витрат на Офіс президента, прокуратуру, СБУ, ДБР та інших силовиків.