У Порошенко требуют вернуть средства педагогам и защитить их от эпидемии

Фото: Иванна Климпуш-Цинсадзе (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" зарегистрировала соответствующий законопроект

"Европейская солидарность" зарегистрировала законопроект о возврате средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что правительство "забрало 5 миллиардов гривен с образования, а средства из фонда борьбы с COVID-19 направлены на предвыборный пиар". В результате 1 сентября в разгар пандемии школы открылись без средств защиты, подвергая опасности и детей, и учителей.

"Европейская солидарность" регистрирует законопроект о возврате средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Законопроект предусматривает, в частности, страхование жизни и здоровья педагогических и научно-педагогических работников на период эпидемии коронавируса; дополнительные доплаты до заработной платы педагогическим и научно-педагогическим учреждениям, которые непосредственно организуют образовательный процесс на период эпидемии в размере 100 процентов заработной платы. А также обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

"Прежде всего, это морально-этический кризис сегодняшней власти. Это тогда, когда победно создается фонд борьбы с COVID-19, а после того большая часть средств этого фонда перенаправляется на так называемое "Большое строительство", потому что приближаются местные выборы. Это когда у образования забирают более 5 миллиардов гривен в этот фонд, а затем местным властям предписывается самостоятельно обеспечить и антисептиками и масками школы. В результате сегодня, 1 сентября в разгар пандемии много школ открывается без средств защиты, подвергая опасности и детей, и учителей", - подчеркнула она.

По ее словам, вместо обещанного увеличения рабочих мест мы сегодня получаем тысячи новых безработных. Жесткие карантинные ограничения в начале пандемии убили малый и средний бизнес.

"А сейчас, когда ситуация ухудшается в сравнении с весной, умные карантинные ограничения больше не вводятся. Это еще раз свидетельствует о некомпетентности и не профессионализме правительства. Возможно они нам объяснят когда ошибались сейчас или тогда весной?" - добавляет нардеп.

Напомним, сегодня в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии коронавируса формат образовательного процесса существенно изменится. Как в условиях карантина проходит 1 сентября, и где первый звонок отмечают дистанционно - подробно на РБК-Украина.