У Порошенко требуют вывести Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности", передает сайт политсилы.

"Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", - говорится в сообщении.

"Европейская солидарность" отмечает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.

"Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывание ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В который раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма", - добавляют у Порошенко.

В связи с этим, политсила требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выполнение Минских соглашений, в том числе пункта о предоставлении Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.