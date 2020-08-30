У Порошенка вимагають вивести Фокіна зі складу української делегації в ТКГ

Заява першого заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і "особливого статусу" - це план демонтажу української державності.

Про це йдеться в заяві "Європейської солідарності", передає сайт політсили.

"Якщо в Мінських угодах ідеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Фокін пропонує особливий статус для усього Донбасу. Таким чином, представник України у переговорній групі пропонує росіянам навіть більше, ніж вони просять", - йдеться в повідомленні.

"Європейська солідарність" наголошує, що Україна неподільна. Будь-які посягання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів.

"Позиція української делегації в ТКГ - це питання української державності і національної безпеки. Не можна допустити капітуляції, розхитування ситуації в країні і провокацій подібними заявами. Вкотре вимагаємо від влади негайно оприлюднити позицію української делегації. Замість публікації різноманітних світоглядних позицій Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму", - додають у Порошенка.

У зв'язку з цим, політсила вимагає негайного усунення Фокіна зі складу українського представництва у ТКГ.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін заявив, що виконання Мінських угод, в тому числі пункту про надання Донбасу особливого статусу, є єдиним шляхом до досягнення миру в регіоні.