У Порошенко требуют отпустить активиста, которого задержали из-за конфликта с нардепом

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует немедленного освобождения ветерана украинско-российской войны и общественного активиста Александра Погребиского, который был задержан 21 июля. Политсила утверждает, что он никого зеленкой не обливал, а лишь присутствовал на акции протеста. Об этом заявляет пресс-служба политсилы.

"Олег Волошин своими хамскими заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы нашего Отечества. Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесных повреждений. Человек перед произволом депутата была абсолютно беззащитен и не имел возможности даже увернуться", - утверждают в партии.

В "Европейской солидарности" уверены, что полиция не имела оснований задерживать активиста, а действия правоохранителей - является еще одним "примером выборочного правосудия".

"Задержание Александра Погребиського - это продолжение политики власти по очернению ветеранского движения. Мы требуем его немедленного освобождения. Правоохранительные органы должны наконец обратить внимание на разнузданное и зарвавшееся поведение реваншистов, которое и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровье ради Украины", - добавили в политсиле.

Напомним, депутата фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой перед внеочередной сессией 21 июля.

Как известно, 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной рады относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки к Конституции Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе - Волошин заявил, что украинский суверенитет "полностью отдан внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом"

В связи с этим, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" обратились к руководителю Службы безопасности Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство относительно высказывания Олега Волошина об отсутствии в Украине суверенитета.