СБУ просят открыть дело против нардепа ОПЗЖ

Фото: Олег Волошин (zagittya.com.ua)

Подписанты обращения утверждают, что заявления Волошина подпадают под статью 110 УКУ

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" обратились к руководителю Службы безопасности Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство из-за высказываний представителя "Оппозиционной платформы - За життя" Олега Волошина об отсутствии в Украине суверенитета.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена", - пишет она.

Авторы обращения утверждают, что заявления Волошина подпадают под статью 110 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за публичные призывы представителей власти с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной розни.

Напомним, 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе - Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет "передан полностью внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не поднимать вопросы, которые будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность Украины.

Позже члены фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" требовали от спикера "надлежащей реакции" на заявление депутата ОПЗЖ, направление запросов в правоохранительные органы по этому поводу.