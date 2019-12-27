У Порошенко требуют открыть дело на Трубу

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" приветствует увольнение главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы и требует от Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) открыть против него уголовное производство. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР. Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию. Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен нести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы".,- говорится в заявлении.

Кроме того, "Европейская солидарность" считает, что само увольнение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции.

"Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключении суда четко указано, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов", - говорится в заявлении.

У Порошенко подчеркнули недопустимость нарушения Конституции и призвали президента Владимира Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией.