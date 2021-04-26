Порошенко требует от власти информации, когда будут обещанные 10 млн доз Pfizer

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были презентованы с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тысяч доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - заявил Порошенко.

Он также обнародовал официальные данные Минздрава о людях, которые вакцинированы Pfizer. Среди них люди старше 80 лет по возрасту - 1 или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. "Другие" - 9 641 человек.

"Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул лидер "ЕС".

В свою очередь Порошенко призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.

"На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинские власти де-факто приостановили безвиз", - считает Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной рады, которое было принято 20 октября 2020 года.

"Ответственность правительства за фактический срыв массовой кампании вакцинации, в том числе и коммуникационной стратегии, где промотировать это должны не аферисты из наблюдательных советов, которых поставили туда и которые влекут за собой членов своих семей. А профессиональные врачи, которые должны обоснованно доказать необходимость проведенных указанных изменений вакцинации", - резюмировал Порошенко.