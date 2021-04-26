Порошенко вимагає від влади інформації, коли будуть обіцяні 10 млн доз Pfizer

"Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі", - заявив Порошенко.

Він також оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. Серед них люди старше 80 років по віку - 1 або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. "Інші" - 9 641 людина

"Що це за "інші"? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики", - наголосив лідер "ЄС".

Своєю чергою, Порошенко закликав негайно провести позачергове засідання Верховної ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.

"Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз", - вважає Порошенко.

Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.

"Відповідальність уряду за фактичний зрив масової кампанії вакцинації, в тому числі і комунікаційної стратегії, де промотувати це мають не аферисти з наглядових рад, яких поставили туди і які тягнуть за собою членів своїх родин. А професійні лікарі, які мають обґрунтовано довести необхідність проведених зазначених змін вакцинації", - резюмував Порошенко.