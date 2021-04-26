Порошенко вимагає від влади інформації, коли будуть обіцяні 10 млн доз Pfizer

В урядовому плані вакцинації на 2021 рік відсутні анонсовані 10 мільйонів доз Pfizer. Влада має пояснити, коли насправді буде вакцина.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час погоджувальної ради.

"Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі", - заявив Порошенко.

Він також оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. Серед них люди старше 80 років по віку - 1 або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. "Інші" - 9 641 людина

"Що це за "інші"? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики", - наголосив лідер "ЄС".

Своєю чергою, Порошенко закликав негайно провести позачергове засідання Верховної ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.

"Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз", - вважає Порошенко.

Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.

"Відповідальність уряду за фактичний зрив масової кампанії вакцинації, в тому числі і комунікаційної стратегії, де промотувати це мають не аферисти з наглядових рад, яких поставили туди і які тягнуть за собою членів своїх родин. А професійні лікарі, які мають обґрунтовано довести необхідність проведених зазначених змін вакцинації", - резюмував Порошенко.