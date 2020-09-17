Порошенко требует пересмотреть решение Рады о конкурсной комиссии САП

Партия "Европейская солидарность" требует пересмотреть решение Верховной рады относительно формирования конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру", - подчеркивает Порошенко.

По его мнению, ставить под угрозу безвиз - значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России.

"Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП состоялось общим голосованием коалиции из "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнем безвиз не нужен, ибо земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США", - добавляет Порошенко.

"Европейская солидарность" требует пересмотреть решение Верховной рады о формировании конкурсной комиссии по САП.

"Со своей стороны в диалоге с нашими международными партнерами я сделаю все от меня зависящее, чтобы украинцы не страдали из-за собственной власти. Безвиз есть и будет! Мы не для того его завоевывали, чтобы позволить кому-то уничтожить один из величайших достижений, символ того, что мы часть европейской цивилизации", - резюмирует Порошенко.

Напомним, сегодня Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

К этому евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП.

Позже в Евросоюзе заявили, что поддержка Украины со стороны ЕС и США зависит от прозрачности отбора главы САП.