Порошенко требует остановить отставку Смолия и обеспечить независимость НБУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, вместе со Смолием из страны уйдут и иностранные инвесторы

Увольнение председателя НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами. Об этом заявил в Верховной раде лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что давление на главу НБУ происходит в интересах Игоря Коломойского. "Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал Владимира Зеленского пересмотреть решение об отставке главы НБУ.

"Отзовите заявление, поверните ее Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас, выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, которые находятся под влиянием алкоголя со спичками", - добавил Порошенко.

По его мнению, межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости из НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

"Первые результаты мы уже имеем, ибо 1 миллиард 750 миллионов долларов размещенных вчера в еврооблигации Украины, отменены, поскольку инвесторы не верят. И не желают далее играться в подобные игры с "краплеными картами", - отмечает Порошенко.

Порошенко убежден, вместе со Смолием из страны уйдут и иностранные инвесторы, и больше не вернутся.

"Потому что тотальное пике национальной экономики, которая вызвана тем, что вы "дернули стоп-кран" во время коронавирус дурацким карантином, будет иметь разрушительные последствия", - отметил он.

Порошенко также обратился к депутатам с требованием не поддерживать отставку Главы НБУ.

"Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам с монобільшості, которые не считают себя членами группы Коломойского, которые за время моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба - не допустить очередного удара по репутации страны, не допустить разрушения Украины", - сказал он.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку за систематическое политическое давление.

Как сообщало РБК-Украина курс доллара на межбанке 2 июля 2020 года вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар.

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Автор: РБК-Украина