Порошенко требует обеспечить больницы кислородом и генераторами из-за возможных отключений электричества

Он призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами, поскольку энергетический кризис обостряется. Порошенко считает, что Верховная рада должна обратиться к гражданам с призывом вакцинироваться от коронавируса.

"Слуги" чувствуют, что их капитан уверенно держит курс на айсберг. Только за прошлую неделю в Украине умерло вдвое больше украинцев, чем затонуло людей на "Титанике". А наш "мастер спорта" по борьбе с короновирусом никак не угомонится и бьет рекорд за рекордом. Рекорды, точнее антирекорды по количеству больных, по количеству погибших, рекорды по очередям к моргам и антирекорд вакцинирования. 18 процентов. Второй самый низкий уровень в Европе", - констатирует Порошенко.

Политик предлагает продемонстрировать политическую волю парламента.

"Для того чтобы все политические парламентские силы во вторник приняли постановление в форме заявления, призвав украинцев вакцинироваться. На сегодняшний день Украина обеспечена качественными вакцинами", - отметил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также призвал безотлагательно, не дожидаясь пятницы, принять закон №5460 о закупке кислородных станций, который затягивает монобольшинство.

"Чтобы мы не ждали пятницы, где сейчас стоит наш законопроект №5460 о закупке кислородных станций, подписать и рассмотреть его еще одним внеочередным заседанием именно во вторник. Тем более что все политические силы это поддерживают и мы давно должны это сделать. Законопроект №5460 мы предложили вместе с партией "Голос", за что я хотел их поблагодарить", - говорит Порошенко.

Еще одно требование, добавляет политик, обеспечить все ковидные отделения генераторами для того, чтобы избежать массового моря в связи с возможными веерными отключениями электроэнергии, к которым ведет действующее правительство и президент. Власти провалили подготовку к отопительному сезону, и очень хорошо, что Зеленский едет на саммит в Глазго по изменению климата. Но в этом сезоне нас спасет только глобальное потепление, иначе зима выставит ледяной счет профессиональной недееспособности власти", - резюмирует Порошенко.