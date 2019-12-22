Порошенко требует немедленно созвать СНБО из-за газового протокола

"Европейская Солидарность" будет требовать немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с "Газпромом", и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

"Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ - "Интерфакс", "Лига", и от российских - "Эхо Москвы" и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок", - сказал он.

"Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты - политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины", - убежден политик.

"Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И наша политическая сила будет этого требовать - немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

"Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа", - сказал Петр Порошенко.

Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей относительно транзита газа. "Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком", - отметил он.

Порошенко отметил, что прибыли от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.

"Но ситуация намного хуже и намного сложнее", - подчеркнул пятый президент Украины.

"У Украины в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства "Северного потока-2", останавливая строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, что строительство будет остановлено", - пояснил он.

Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые бы выплачивал "Газпром" в нескольких странах - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. "Деньги "Газпрома" были бы автоматически перечислены в НАК "Нафтогаз-Украина". Те же почти 3 млрд долларов", - добавил он.

"К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставка газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях", - отметил он.

Порошенко подчеркнул: "С какого перепугу мы отказались от дальнейших исков против "Газпрома". Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны были поступить НАК "Нафтогаз".

Он заметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к "Газпрому". "В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ждать и тех, кто сейчас будет играть на поле "Газпрома", - сказал он.

"Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним", - констатировал Петр Порошенко.