Порошенко вимагає негайно скликати РНБО через газовий протокол

"Європейська Солідарність" вимагатиме негайного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з Росії. Вже відомо про п`ять компаній, які напряму уклали угоди з "Газпромом", і це не комерційні, а виключно політичні угоди, сказав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

"Ми сьогодні отримали повідомлення і від українських ЗМІ - "Інтерфакс", "Ліга", і від російських - "Ехо Москви" та інші, про те, що вже п`ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок", - сказав він.

"Причому, хочу наголосити, що це не є комерційні контракти. Ці контракти - політичні. Путін своїй п’ятій колоні продає газ зі значною знижкою для того, щоб від надприбутків на газовому ринку України фінансувалися ці політичні партії, і для підриву основ державності України", - переконаний політик.

"Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати - негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ", - заявив лідер "Європейської Солідарності".

"Це є газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті "червоні лінії", про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа", - сказав Петро Порошенко.

Він також додав, що хотів би застерегти від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу. "Нібито наша газотранспортна система залишиться на ходу, не заіржавіє, Європа залишиться з газом, Україна залишиться гравцем", - зауважив він.

Порошенко зазначив, що прибутків від транспортування 40 млрд куб. метрів газу, про які домовились, українська сторона не отримає, бо це фактично рівень беззбитковості.

"Але ситуація набагато гірша і набагато складніша", - підкреслив п’ятий президент України.

"В України на початку газових переговорів були абсолютно всі козирі: тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва "Північного потоку-2", зупииняючи будівництво. І це вже було рішення компаній-підрядників, що будівництво буде зупинено", - пояснив він.

Порошенко також нагадав, що були заарештовані і починаючи з 1 січня стягувалися б дивіденди, які б виплачував "Газпром" у декількох юрисдикціях - Великій Британії, Нідерландах, Швейцарії. "Гроші "Газпрому" були б автоматично перераховані до НАК "Нафтогаз-Україна". Ті самі майже 3 млрд доларів", - додав він.

"До чого ми прийшли врешті-решт? Ми не зафіксували, що постачання газу здійснюється за європейським правилами. Останні п`ять років чітко вся Україна стояла на цих позиціях", - зазначив він.

Порошенко наголосив: "З якогось переляку ми відмовилися від подальших позовів проти "Газпрому". Ви можете робити будь-що, але якщо ми до 2017 року виграли 3 млрд доларів, то з 2017 року по 2019 рік - ті самі аргументи і ті самі юридичні наслідки. Мова йде про мільярди доларів, які додатково мали надійти НАК "Нафтогаз".

Він зауважив, що в сусідній Польщі відбувалась подібна ситуація, і там посадовці зробили такий самий крок, відмовившись від позовів до "Газпрому". "Врешті-решт вони опинилися у в’язниці. Я твердо переконаний, що така сама доля може чекати й тих, хто зараз буде грати на полі "Газпрому", - сказав він.

"Наголошую на тому, що якщо ви один раз відмовилися від даного позову за правилами Стокгольмського арбітражу - ви не маєте права повертатися до них", - констатував Петро Порошенко.