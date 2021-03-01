Порошенко требует немедленно создать ВСК по "вагнеровцам"

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко требует немедленно создать парламентскую следственную комиссию относительно сорванной спецоперации по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнер".
Об этом он заявил во время согласительного совета.
Порошенко также призвал обеспечить охрану офицерам разведки, которые владеют информацией по этой спецоперации.
Он также в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".
"Более того, мы увидели, что из офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден - мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и тотчас на этой неделе создать ВСК по "вагнеровцам", - подчеркивает Порошенко.
По его словам, спецоперация по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.
"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И мало собрать, вытащить и тех, кто принимал участие в террористической атаке на самолет МН-17, и тех, кто принимал участие в сбитом ИЛ-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто совершал террористические атаки против гражданского населения", - сообщил Порошенко.
Напомним, в декабре 2020 года Петр Порошенко сообщил, что спецоперация украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" была санкционирована им в конце 2018 года.
Международная сеть Bellingcat, которая в свое время собрала показания против российских террористов в деле MH-17, в марте планирует обнародовать собственное расследование относительно срыва спецоперации по "вагнеровцам".