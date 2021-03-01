Порошенко вимагає негайно створити ТСК по "вагнерівцям"

Порошенко також закликав забезпечити охорону офіцерам розвідки, які володіють інформацією щодо цієї спецоперації.

Він також вкотре наголосив на відсутності в порядку денному "питання про створення тимчасової слідчої комісії по "вагнерівцям".

"Щобільше, ми побачили, що з офіцерів розвідки, які виконували надзвичайно важливе завдання, зараз зняли охорону. Я твердо переконаний - ми маємо звернутися і відновити охорону, захистити наших воїнів і негайно на цьому тижні поставити ТСК по "вагнерівцям", - наголошує Порошенко.

За його словами, спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК "Вагнер" проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

"Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", - повідомив Порошенко.