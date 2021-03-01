Порошенко вимагає негайно створити ТСК по "вагнерівцям"
П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вимагає негайно створити парламентську слідчу комісію щодо зірваної спецоперації по затриманню російських бойовиків з ПВК "Вагнер".
Про це він заявив під час погоджувальної ради.
Порошенко також закликав забезпечити охорону офіцерам розвідки, які володіють інформацією щодо цієї спецоперації.
Він також вкотре наголосив на відсутності в порядку денному "питання про створення тимчасової слідчої комісії по "вагнерівцям".
"Щобільше, ми побачили, що з офіцерів розвідки, які виконували надзвичайно важливе завдання, зараз зняли охорону. Я твердо переконаний - ми маємо звернутися і відновити охорону, захистити наших воїнів і негайно на цьому тижні поставити ТСК по "вагнерівцям", - наголошує Порошенко.
За його словами, спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК "Вагнер" проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.
"Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, у грудні 2020 року Петро Порошенко повідомив, що спецоперація українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер" була санкціонована ним наприкінці 2018 року.
Міжнародна мережа Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, у березні планує оприлюднити власне розслідування щодо зриву спецоперації по "вагнерівцям".